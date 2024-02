"Tenho vergonha do que está acontecendo com o Brasil", afirma técnico campeão do mundo com a Argentina

A atual situação da Seleção Brasileira não desagrada apenas os torcedores nascidos no Brasil. O ex-técnico César Luis Menotti, campeão do mundo com a Argentina em 1978, afirmou estar envergonhado do momento vivido pela Amarelinha, que não se classificou aos Jogos Olímpicos de Paris após perder para os rivais, neste domingo.

"O Brasil dos anos 70 foi uma revolução no futebol, tinha grandes jogadores e muita coragem. Morei no Brasil, e falavam da loucura de um técnico que colocava quatro números 10, que jogavam igual. Eram todos Messi", disse à Rádio D Sports.

"Tenho vergonha do que está acontecendo com o Brasil. Vivi um momento incrível para eles na Copa do Mundo de 70. Vi toda a preparação, quando estávamos homem a homem", completou.

Atual diretor de seleções da AFA, o ex-treinador ainda declarou que existe um "declínio cultural" no Brasil, que teve no futebol masculino, em 2023, o seu pior ano desde 1940. Para ele, a Seleção tem jogado "sem ideias" e "sem sustentar sua história brilhante".

"Acho que há um declínio cultural, eles estão em outro mundo. Não entendo como podem jogar tão mal, sem ideias e sem sustentar toda a sua história brilhante, mas espero que subam. É bem-vindo que eles sigam mal contra nós, mas espero que melhorem", finalizou Menotti.

O Brasil tem sofrido com a Argentina recentemente. A derrota no Pré-Olímpico foi a terceira desde 2021, quando a Seleção foi derrotada na final da Copa América, no Maracanã. Ademais, perdeu por 1 a 0, em novembro, pela eliminatórias para a Copa de 2026, novamente no estádio carioca.

Quando jogador, César Luis Menotti passou pelo futebol brasileiro, atuando por Santos e Juventus-SP. Já como técnico, o argentino comandou, além da seleção nacional, times como Barcelona, Boca Juniors, River Plate e Atlético de Madrid.