Chiefs batem 49ers na prorrogação e ganham mais um Super Bowl com Mahomes

O Kansas City Chefs é bicampeão consecutivo da NFL. A franquia comandada por Andy Reid cresceu no segundo tempo, reverteu uma desvantagem de dez pontos e bateu o San Francisco 49ers por 25 a 22, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, no Super Bowl LVIII.

Foi uma reedição do Super Bowl LVI — com mesmo final. Há quatro anos, em 2020, as duas franquias se enfrentaram na grande decisão e os Chiefs levaram a melhor, inclusive revertendo uma desvantagem de dez pontos no placar, assim como nesta edição.

Mahomes conquistou seu terceiro anel do Super Bowl e aumentou o jejum dos 49ers para pelo menos 30 anos. Os Chiefs chegaram ao primeiro bicampeonato seguido desde os Patriots, com as conquistas em 2004 e 2005. A franquia de San Francisco não se sagra campeã desde 1995, com a lendária dupla Steve Young e Jerry Rice.

Pouco utilizado no 1º tempo, Kelce foi decisivo no fim. O tight end, principal arma do jogo aéreo dos Chiefs — e namorado da cantora Taylor Swift, que estava no estádio —, registrou apenas uma recepção para uma mísera jarda no primeiro tempo. Após o intervalo, recebeu oito vezes para 92 jardas.

Avanço terrestre definiu duelo entre QBs. Os dois quarterbacks terminaram o primeiro quarto com a mesma quantidade de jardas passadas: 123. Depois, Mahomes cresceu, mesmo tendo sido interceptado, e chamou a responsabilidade inclusive correndo ele próprio com a bola.

Como foi o jogo

Defesas prevaleceram no 1º período, e o placar permaneceu inalterado. A partida começou com um fumble recuperado pelos Chiefs, mas que não deu em nada. No decorrer dos primeiros 15 minutos, os setores defensivos dos dois lados levaram a melhor, o jogo não fluiu pelo alto ou pelo chão, e nenhum dos times conseguiu capitalizar.

Os 49ers saíram na frente e abriram vantagem com touchdown "improvável" no segundo quarto. O time de San Francisco somou os três primeiros pontos com um field goal, e logo na sequência recuperou a bola com um fumble — desta vez a seu favor. A trick play com Jennings e McCaffrey resultou no primeiro TD em jogada ensaiada. Os Chiefs só conseguiram diminuir acertando um chute na última jogada do primeiro tempo: 10 a 3.

O jogo voltou do intervalo com Mahomes sendo interceptado, mas a defesa dos Chiefs compensou e o jogo virou. Enquanto o ataque dos Niners não conseguia avançar em campo, o camisa 15 precisou recorrer às próprias pernas para achar brechas. A equipe de Kansas City anotou mais um field goal e contou com um vacilo do special teams adversário para recuperar um punt e marcar um TD na sequência. Mahomes achou Valdez-Scantling sozinho e virou o placar no terceiro período para 13 a 10.

Os 49ers retomaram a dianteira e tiveram a chance de vencer, mas acabaram sofrendo o empate no quarto e último período. Jennings recebeu para touchdown, mas a jogada terminou com extra point bloqueado. Depois, a defesa de San Francisco ainda segurou Mahomes e companhia a um field goal, a poucas jardas de distância da linha de touchdown, e foi para os dois minutos finais vencendo por três pontos. No entanto, os Chiefs igualaram os 19 pontos e forçaram a prorrogação.

Na prorrogação, os Niners fizeram outro FG, mas Mahomes decidiu com direito a touchdown faltando três segundos. Assim, os Chiefs conquistaram seu 4º Super Bowl na história.

Pontuações

Field goal 49ers: 3 a 0

Touchdown 49ers: 10 a 0

Field goal Chiefs: 10 a 3

Field goal Chiefs : 10 a 6

: 10 a 6 Touchdown Chiefs: 10 a 13

Touchdown 49ers [XP bloqueado]: 16 a 13

Field Goal Chiefs: 16 a 16

Field Goal 49ers: 19 a 16

Field Goal Chiefs : 19 a 19

: 19 a 19 Field Goal 49ers: 22 a 19

Touchdown Chiefs: 22 a 25

Super Bowl com recorde de field goal. Primeiro, Moody acertou um chute de 55 jardas e quebrou a marca vigente, que era de 54. No entanto, o "reinado" do kicker dos Niners foi logo superado por Butker, que mandou logo um FG de 57.