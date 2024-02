Santos inicia preparação para clássico contra o São Paulo no CT do Mirassol

Nesta segunda-feira, o Santos deu início à preparação para o clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Paulistão. O elenco trabalhou no CT do Mirassol.

Os titulares da partida do empate no último domingo foram para a academia. O restante do elenco, por sua vez, treinou no campo.

Para a partida, o técnico Fábio Carille deve contar com as voltas de Felipe Jonatan (pancada no tornozelo) e Julio Furch (dores no adutor direito). Cazares (pancada no tornozelo) é outro que pode voltar a ficar à disposição.

Titulares na última partida trabalharam na academia, no CT do Mirassol, nesta tarde. Suplentes e atletas que não atuaram a partida completa, fizeram atividades em campo. ? pic.twitter.com/rXCdTacAEN ? Santos FC (@SantosFC) February 12, 2024

Giuliano (lesão muscular na panturrilha esquerda), por sua vez, deve seguir de fora do duelo, assim como Kevyson (lesão grave no joelho), Jorge (cirurgia no joelho) e Souza (lesão muscular na posterior da coxa esquerda).

Com 16 pontos, o Santos está na ponta do Grupo A e próximo de avançar à próxima fase. O San-São está marcado para acontecer às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis.