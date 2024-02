Palmeiras desperdiça chances e sofre empate no fim contra o Santo André

O Palmeiras sofreu o empate por 1 a 1 no fim do jogo contra o Santo André, hoje (12), no estádio Bruno José Daniel, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Flaco López fez o gol do Verdão, que poderia ter feito o segundo, mas perdeu várias chances. Na reta final do jogo, Lohan empatou.

Abel Ferreira optou por usar um time misto, colocando alguns garotos junto a jogadores como Gómez, Piquerez e Weverton.

O empate deixa o Verdão ainda em primeiro no grupo B, com 14 pontos. O Santo André soma agora três pontos, e é lanterna no grupo A.

O próximo compromisso do Palmeiras será na quinta-feira (15), contra o São Bernardo. O Santo André joga no mesmo dia, contra o Guarani.

Como foi o jogo

Abel Ferreira optou por deixar vários titulares do Palmeiras no banco de reservas e alterou o esquema do time. O treinador começou o jogo no 4-3-3, dando chances para Garcia e Fabinho.

O Palmeiras teve o domínio desde o começo do jogo, mas não conseguiu concluir as jogadas da melhor forma no primeiro tempo. O Verdão abusou dos cruzamentos e Flaco López teve a melhor oportunidade, mas acabou desperdiçando.

Mas no segundo tempo, o controle palmeirense virou gol logo cedo. Em seguida, o cenário era de tranquilidade e mais chances criadas. Ao menos três vezes o Alviverde poderia ter feito o segundo gol, mas não conseguiu graças a grandes defesas de Luiz Daniel. Na reta final, o Santo André se atirou ao ataque e acabou empatando numa cobrança de escanteio.

Gols e melhores lances

Pega, Weverton! Léo Passos entrou livre pelo lado direito e bateu forte, cruzado. Weverton defendeu e colocou para escanteio, aos 11 minutos do primeiro tempo.

Defendeu, Luiz Daniel! Aos 23 minutos do primeiro tempo, Flaco López venceu a defesa num cruzamento e cabeceou para defesa do goleiro.

Perdeu! Um minuto depois, Caio Paulista recebeu em profundidade e cruzou para Flaco López. O centroavante, porém, tinha passado da bola e acabou concluindo por cima.

1 x 0. Caio Paulista entrou em velocidade pela esquerda e cruzou. Flaco López entrou de carrinho para marcar.

Pega, Weverton! Bruno Michel entrou na área e bateu forte, mas o goleiro defendeu.

Quase! Após confusão na área, Fabinho cabeceou com perigo, mas Luiz Daniel colocou para escanteio, aos 15 minutos do segundo tempo.

Luiz Daniel! Flaco López ganhou por cima e cabeceou firme, mas o goleiro Luiz Daniel evitou o gol.

1 x 1. Lohan concluiu de cabeça após escanteio e empatou o jogo aos 43 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Santo André 1 x 1 Palmeiras

Local: estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Data e hora: 12/2/2024 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

Motivo: Campeonato Paulista, 7ª rodada

Árbitro: Lucas Caneto Bellote

Auxiliares: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Walce, Afonso (SAN); Zé Rafael (PAL).

Gols: Flaco López, do Palmeiras, aos 2 minutos do segundo tempo; Lohan, do Santo André, aos 43 minutos do segundo tempo;

Santo André

Luiz Daniel; Afonso, João Maistro (Enzo), Walce e Igor Fernandes; Geovane, Dudu Vieira e Wellington Reis (Sousa); Bruno Michel (Felipe Ferreira), Marciel (Robinho) e Léo Passos (Lohan). Técnico: Márcio Fernandes.

Palmeiras

Weverton; Garcia, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Richard Ríos (Gabriel Menino), Fabinho e Zé Rafael (Jhon Jhon); Breno Lopes (Luis Guilherme), Caio Paulista (Moreno) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.