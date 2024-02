Reforço do Grêmio, Diego Costa desembarca em Porto Alegre e passará por exames médicos

Diego Costa, reforço do Grêmio, desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira e já está no CT Luiz Carvalho. O atacante passará por exames médicos e assinará contrato com o clube até o fim de 2024.

No vídeo divulgado pela equipe gaúcha nas redes sociais, é possível ver o atacante entrando no CT e cumprimentando alguns funcionários. Os primeiros contatos de Diego Costa com os jogadores acontecerá ainda na tarde desta segunda, quando o elenco se reapresentará após o empate com o São Luiz.

Diego Costa chegou! ???? O #ReforçoTricolor desembarcou em Porto Alegre. Ele já está no CT Luiz Carvalho para realizar exames e começar sua trajetória junto ao Imortal! pic.twitter.com/FcMLYGgT9Z ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 12, 2024

A última partida oficial de Diego Costa ocorreu no dia 3 de dezembro do ano passado e, por conta da falta de ritmo, ele deverá passar por um período de adaptação. Sua presença no clássico contra o Internacional, dia 25 de fevereiro, não é certa.

Anunciado na última quinta-feira, o centroavante chega ao Grêmio após passagens sem muito destaque por dois clubes do Brasil: Atlético-MG e Botafogo. Antes, o jogador fez história no futebol europeu defendendo Chelsea e Atlético de Madrid.

Diego Costa é o quarto reforço do Grêmio para a temporada, antes foram anunciados o meia-atacante Soteldo, o volante Dodi e o goleiro Marchesín. A equipe de Porto Alegre também negocia com o volante Du Queiroz, ex-Corinthians.