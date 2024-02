Real Sociedad renova contrato de Take Kubo até 2029

A Real Sociedad anunciou nesta segunda-feira a renovação do atacante japonês Take Kubo. O novo contrato será válido até o fim da temporada europeia de 2029.

O ponta direita de 22 anos falou sobre o sentimento de poder continuar no time por mais tempo.

"Estou muito contente de poder renovar com este grande clube. Ocorreu tudo muito bem e estou muito feliz aqui", afirmou.

"Nasci longe, mas aqui me sinto muito perto. Os japoneses e os bascos têm muito em comum. Obrigado por me fazerem sentir em casa", completou.

Zu zara mailua,

Zu zara aizkora,

Gu gara egurra,

Gu gara burnia. ? Desde Japón hasta Donostia. Tan lejos y tan cerca. ?? ????, ?? ???? ?? ????.#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/N2YaRi7Y3C ? Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2024

Kubo chegou a equipe em 2022 e, de lá para cá, foi peça importante nas campanhas do time no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. Take já realizou 71 partidas, marcou 15 gols e distribuiu 15 assistências.

Antes de chegar ao clube basco, o atacante pertencia ao Real Madrid, desde 2020. Apesar disso, ele não chegou a jogar pelos Merengues. O japonês foi emprestado para Mallorca, Villarreal e Getafe, antes de se transferir em definitivo para a Real Sociedad.

Na atual temporada, o atleta fez 29 jogos, balançou as redes quatro vezes e deu seis passes para gol. Com a ajuda de seu bom desempenho, a equipe da Espanha se classificou para as oitavas de final da Champions e tem a chance de fazer sua melhor campanha na competição desde 1983.

Kubo e a Real Sociedad voltam a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), contra o PSG, pelo jogo de ida do mata-mata no torneio europeu. A partida será realizada no Parque dos Príncipes, em Paris.