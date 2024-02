PVC sobre Igor Coronado: Corinthians está sendo certeiro na contratação?

Paulo Vinicius Coelho falou no De Primeira sobre a contratação de Igor Coronado pelo Corinthians. PVC explicou os valores da negociação e questionou se o clube está sendo certeiro ao trazer o atleta.

'Contrato na mão': "Eu não contrataria o Igor Coronado pela história dele, porque é um jogador caro. Por que ele é caro? Porque está vindo da Arábia Saudita. E aí ele vem com o contrato na mão. Não é que ele tem 1,5 milhão de salário. Ele tem o salário dele que deve girar em torno de R$ 750 mil por mês 'só' e o resto é o que ele dilui no contrato dele, como se ele estivesse vendendo a si mesmo. Quando você vai contratar um jogador do Flamengo, você vai pagar R$ 10 milhões. É como se você pegasse esses 10 milhões e desse para o jogador que está livre. Então você dilui esses 10 milhões em dois anos".

'Está sendo certeiro?': "Isso é bom levando em conta um clube que tem a dívida? Não é bom, mas é a realidade. A outra possibilidade é você não contratar ninguém. E aí vamos cair naquela conta que o Rozallah Santoro, diretor de finanças do Corinthians, falou para a gente na sexta-feira. Ele precisa parar de ter custo, então ele precisa investir certo, para ter um time competitivo, ter premiação, aumentar a receita e pagar a dívida. A pergunta é se o Corinthians está sendo certeiro na qualidade do jogador que chega, que tem trajetória na Série B da Itália e no Oriente Médio".

