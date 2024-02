Pedro Raul é diagnosticado com lesão e deve desfalcar Corinthians nas próximas rodadas do Paulista

O atacante Pedro Raul teve lesão diagnosticada nesta segunda-feira (12) e deve desfalcar o Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Paulista. O jogador adquiriu uma contusão no músculo posterior da coxa direita e já iniciou a recuperação com o departamento de saúde do clube.

Pedro Raul deixou o jogo contra a Portuguesa aos 31 minutos, dando lugar para o meia Matías Rojas. O camisa 20 tentou ficar em campo, mas não aguentou as dores.

Pouco tempo antes de ser substituído, Pedro quase foi às redes, mas parou em grande defesa do goleiro Thomazella. Até o momento, o centroavante disputou três jogos com a camisa do Corinthians, todos como titular, e ainda não marcou seu primeiro gol.

O Corinthians venceu a Lusa por 2 a 0, com tentos de Maycon, de pênalti, e Yuri Alberto. Com o triunfo, a equipe chegou a seis pontos na competição, ganhando respiro na briga contra a zona de rebaixamento.

O Alvinegro desembolsou US$ 5 milhões (R$ 20 milhões) ao Toluca, do México, por 100% dos direitos econômicos de Pedro Raul. A multa rescisória do atacante é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros (R$ 534 milhões) para o mercado externo. Seu contrato é válido até o final de 2028.

O próximo compromisso do Corinthians no Estadual é na quarta-feira (14), contra o Botafogo-SP, fora de casa. Depois, no domingo (18), a equipe terá clássico diante do Palmeiras, na Arena Barueri.