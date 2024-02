Carrinho? Torcedor invade jogo do Palmeiras e quase acerta Rony; assista

O gol de empate do Santo André sobre o Palmeiras, marcado já na casa dos 43 minutos do jogo do Campeonato Paulista, gerou um susto para o Rony (assista abaixo).

O que aconteceu

Um torcedor invadiu o gramado do Bruno José Daniel logo depois do gol de Lohan, que decretou o empate da partida por 1 a 1. O homem estava no setor destinado ao setor mandante do estádio no ABC.

Ele ultrapassou a barreira policial e disparou da região do escanteio até o meio de campo enquanto era perseguido pelos seguranças.

Ao se aproximar dos jogadores, o invasor encerrou sua arrancada com uma espécie de "carrinho" que, por pouco, não atingiu Rony. O palmeirense estava no círculo central esperando o reinício do duelo.

O atacante pulou e conseguiu escapar da queda em meio à chegada dos seguranças — um deles, inclusive, chegou a escorregar e também ficou perto de acertar o atleta.

O homem, que estava com uma camisa na mão, foi contido por quatro homens antes de ser retirado do gramado. O jogo recomeçou normalmente.

Assista ao momento: