Ovacionado pela torcida, Yuri Alberto vive redenção no Corinthians e supera bronca de Mano Menezes

O atacante Yuri Alberto viveu uma tarde de redenção no último domingo. O jogador, que convive com críticas, foi o responsável por um dos gols do Corinthians na vitória por 2 a 0 diante da Portuguesa, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Surpreendentemente, o nome de Yuri Alberto foi ovacionado pela torcida ao ser anunciado pela locutora do estádio antes mesmo da bola rolar. Ele começou o jogo como titular, fazendo dupla de ataque com Pedro Raul, que deixou o campo com um desconforto na coxa.

O camisa 9 se entregou durante a partida e acabou marcando o segundo gol do Timão. Ao colocar a bola na rede, ele levou os torcedores ao delírio. Os corintianos gritaram seu nome e celebraram o que pode ser o começo de uma nova fase do jogador.

Yuri antes vivia uma seca de nove jogos sem marcar, mas agora, soma dois tentos nos últimos três compromissos. O atacante também anotou o gol de honra na derrota para o Novorizontino, uma semana atrás.

O momento positivo rendeu elogios do novo técnico António Oliveira e o fez superar a bronca de Mano Menezes, que chegou a questionar se ele "era burro" no revés para o Ituano. Naquele dia, além de cometer faltas que desagradaram o antigo treinador, Yuri desperdiçou várias oportunidades de gol.

"Cara, pode acontecer. Foi um momento de infelicidade dele, graças a Deus tive uma inteligência boa, na hora que eu saí de campo já me resolvi com ele, falei: 'Pô, professor, não gostei e tal. Acho que você poderia ter pensado melhor'. Ele também estava muito nervoso no momento do jogo. É difícil falar, parece que, pelo momento que eu estou, todos querem tirar uma 'casquinha' sabe? Então foi muito difícil para mim", disse o atleta.

O atacante chorou e exaltou António após marcar um dos gols que abafaram a crise no Corinthians. Com a vitória, a equipe deixou a zona de rebaixamento do Paulistão e voltou a vencer após cinco partidas.

O próximo compromisso do Timão é nesta quarta-feira, diante do Botafogo-SP, jogo que antecede o clássico contra o Palmeiras. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) em Ribeirão Preto.