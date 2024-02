Onde vai passar Santo André x Palmeiras no Paulistão? Saiba como assistir

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras mede forças com o Santo André hoje (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

CazéTV e Paulistão Play transmitem o jogo ao vivo.

O Palmeiras venceu o Ituano na última rodada e lidera o Grupo B com 13 pontos.

O Santo André é o lanterna da competição com apenas 2 pontos e luta para deixar a zona de rebaixamento.

Santo André x Palmeiras -- Campeonato Paulista

Data e horário: 12 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Transmissão: CazéTV e Paulistão Play