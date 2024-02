Novorizontino vence o Guarani e retoma vice-liderança do Grupo D do Paulistão

Na noite desta segunda-feira (12), Novorizontino e Guarani se enfrentaram, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelo encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista. Com gols do atacante Rodolfo, os donos da casa venceram por 2 a 0.

Assim, o Tigre se recupera da derrota sofrida para o Red Bull Bragantino e volta a vencer no Estadual. Com o resultado, a equipe chega aos 12 pontos e retoma a vice-liderança do Grupo D, ficando atrás apenas do São Paulo, que soma 13, mas tem um jogo a menos.

Por outro lado, o Bugre amarga a quarta derrota consecutiva na competição e continua na lanterna do Grupo B, com apenas quatro tentos conquistados. O time de Campinas é o segundo acima da zona de rebaixamento do Paulistão.

Na próxima rodada, portanto, o Novorizontino visita a Inter de Limeira, às 19 horas (de Brasília) de quinta-feira (15), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP). No mesmo dia, o Guarani recebe o Santo André, a partir das 19h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

O jogo entre Novorizontino e Guarani

Mandante na partida, o Novorizontino foi quem criou a primeira grande chance. Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, Danilo Barcelos cruzou da esquerda, na cabeça de Waguininho, mas o atacante testou para fora.

A resposta do Guarani veio aos 26, em chute de Pablo Thomaz, da ponta esquerda, defendido pelo goleiro Jordi. O Tigre teve novas chances de marcar aos 32, com Neto Pessoa, e aos 35, mais uma vez com Waguininho, mas ambos desperdiçaram os cruzamentos recebidos.

Na volta do intervalo, logo aos quatro minutos, o Novorizontino acertou o travessão do goleiro Vladimir. Chico avançou e tentou a finalização de longe, acertando o poste superior da meta bugrina. No minuto seguinte, após jogada pela lateral, Waguininho bateu, e Rodolfo abriu o placar em Novo Horizonte.

Por fim, aos 16, Rodolfo marcou o segundo dele no jogo e deu números finais à vitória do Tigre. O atacante aproveitou cruzamento de Willean Lepo na primeira trave, se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo das redes.