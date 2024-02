Liberado pelo Juventude, Nenê participará de encontro de lendas do PSG no Catar

Ainda sem estrear pelo Juventude na temporada, o meio-campista Nenê foi liberado pelo clube gaúcho para participar de um encontro de lendas do Paris Saint-Germain em Doha, no Catar, entre os dias 13 e 15 de fevereiro.

Recuperado clinicamente de uma lesão no pé, sofrida ainda na reta final da Série B do ano passado, o atleta de 42 anos se juntará a nomes como Ronaldinho Gaúcho, Miguel Pauleta, Giuly, Makélélé, Pastore, Jay-Jay Okocha, Didier Domi no evento, chamado de "Legends Tour by Visit Qatar".

Com passagem de duas temporadas e meia no PSG, entre julho de 2010 e janeiro de 2013, Nenê acumula 112 partidas pelo time de Paris, além de 48 gols marcados e 16 assistências distribuídas. Por lá, conquistou o título do Campeonato Francês de 2012/13.

Nenê participará de encontro de Lendas do PSG, no Qatar: https://t.co/0mKeDN6gmY A liberação para esta viagem estava acordada com a diretoria alviverde desde dezembro, quando o meia renovou contrato com o Verdão. ? Fernando Alves/ECJuventude pic.twitter.com/da4vU4sbwx ? E.C. Juventude (@ECJuventude) February 12, 2024

De acordo com o Juventude, a liberação para a viagem estava acordada com a diretoria desde dezembro, quando o Nenê renovou contrato com a equipe de Caxias do Sul. O meia jaconero carregará consigo camisas e outros itens do clube alviverde, que serão presenteados a autoridades e personalidades durante a passagem do atleta pelo Catar.

Após retorno ao Brasil, Nenê retoma os treinamentos no Papo, quando aumentará a carga de trabalhos para ficar à disposição do técnico Roger Machado para a disputa da sequência do Campeonato Gaúcho. O Juventude figura na terceira colocação do Estadual, com 13 pontos ? três a menos que os líderes Internacional e Grêmio.