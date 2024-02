Kemelli analisa estreia na temporada pelo Corinthians contra Internacional: "Estava com saudades"

O Corinthians está na semifinal da Supercopa após a vitória por 4 a 2 contra o Internacional, no Beira-Rio. Um dos nomes do jogo pelo lado das brabas foi a goleira Kemelli, que foi titular após lesão ligamentar constatada em Lelê. A camisa 24 executou defesas importantes na partida e comentou ao final do confronto sobre sua atuação.

"Foi incrível! Estava com saudades, agora é trabalhar e melhorar. Não foi um dos meus melhores jogos, mas o importante é que saímos com a vitória, e agora é melhorar, porque daqui para frente tem muito jogo, e vamos lutar por cada bola e por cada título", avaliou a goleira.

Kemelli tem 24 anos e está no Corinthians desde 2021, quando foi fundamental nas conquistas do Brasileiro, Paulista e principalmente da Libertadores daquele ano. No ano passado, Kemelli jogou pelo Cruzeiro por empréstimo e retornou ao Parque São Jorge no segundo semestre. Em dezembro, a arqueira assinou renovação com o Corinthians por mais uma temporada.

Agora, após a grave lesão de Lelê, Kemelli deve ser a titular da meta das Brabas nesse início de 2024. A jogadora, que também já sofreu a mesma lesão em 2022, mandou mensagem de apoio à colega.

"Foi muito difícil. Sabemos que a Letícia é uma atleta muito importante para a equipe e o que ela representa. Eu sinto muito, muito. Foi na minha frente, a mesma coisa que eu, me doeu como se fosse em mim. E Lê, saiba que quem jogar vai te representar a todo instante, que vamos estar juntos e você vai passar por essa, e vai voltar mais forte", finalizou Kemelli.

Na próxima quinta-feira (13), às 16h15, o Corinthians receberá a Ferroviária na Neo Química Arena para o duelo da semifinal da Supercopa. O vencedor encara quem passar de Avaí/Kinderman e Cruzeiro, do outro lado da chave.