Grêmio anuncia contratação de Du Queiroz, formado no Corinthians

Do UOL, em Porto Alegre

O Grêmio oficializou a contratação do volante Du Queiroz, de 24 anos. Formado no Corinthians ele chega por empréstimo do Zenit, da Rússia.

O que aconteceu

Du Queiroz é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias para realização de exames médicos e assinatura do vínculo que vai até o fim deste ano.

Antes de se acertar com o Grêmio, ele esteve perto do Vasco, mas um problema legal impediu a conclusão do acordo.

Formado no Corinthians, o marcador estava em sua primeira temporada pelo clube russo. Foram 16 jogos e um gol marcado no Zenit.