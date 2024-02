Gestor do Ituano, Juninho Paulista defende trabalho do técnico Márcio Freitas e foca em reação no Paulistão

O Ituano não faz bom início de Campeonato Paulista. Com apenas uma vitória em sete partidas, o Galo de Itu vive risco de rebaixamento no Estadual ? está um ponto à frente da Portuguesa, que abre a zona de descenso. Assim, devido ao aumento da pressão sobre o trabalho do técnico Márcio Freitas, o gestor do clube, Juninho Paulista, se pronunciou defendendo e reforçando a confiança no treinador de 42 anos.

"O momento atual do Ituano pede que eu venha me manifestar aos nossos torcedores. Entendo a paixão pelo nosso Galo de Itu e a preocupação com o rebaixamento. Temos que ter serenidade. Temos que ponderar todas as situações. Equilibrar a razão com a emoção. Quem me acompanha no comando do Ituano, e junto com o Paulo Silvestri, sabe que nunca agimos pela emoção. Os projetos no Ituano são de longo prazo. Durante esses anos temos muitos bons exemplos nesse sentido", disse o ex-jogador.

"Também lembro que não somos intransigentes. Quando não enxergamos uma possibilidade de reação e recuperação, sempre agimos. O que não é o caso deste momento.



A vinda do técnico Márcio Freitas, que tem uma filosofia que nós queremos como a recuperação do DNA ofensivo do clube. Ele se encaixa no nosso projeto e está implantando um estilo de jogo que gostamos e queremos. É a construção de um estilo de jogo que demanda tempo. E de atletas que entendam e executam o que foi treinado e organizado", continuou.

Juninho Paulista aponta dificuldades do Ituano e pede apoio para reação

Além disso, Juninho Paulista detalhou outros fatores que o agradam no trabalho de Márcio Freitas e comentou motivos que têm prejudicado este início de temporada do Ituano, como a ausência de jogadores lesionados e o amadurecimento de jovens da base.

"Neste trabalho ainda tem a formação e preparação dos atletas da base para jogarem no profissional. Esse processo não é a curto prazo. Paralelo a isso, temos no momento atletas no departamento médico que desfalcam o time. Ausências que prejudicam as alterações necessárias. E ainda contamos com os jovens da base que estão amadurecendo. Não podemos ceder à tentação de interromper um projeto como esse", declarou.

Por fim, o gestor pediu o apoio da torcida do Galo de Itu para o que pode ser o início da recuperação do time no Paulistão: o embate diante do Mirassol, nesta quarta-feira (14), às 19 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O duelo é válido pela oitava rodada do Estadual.

"Repito, entendo a preocupação dos torcedores. O risco existe para um clube que está há mais de duas décadas na Série A1. Temos confiança na recuperação do nosso Ituano. Peço apoio para quarta. Tudo isso foi conversado e debatido com muita seriedade. Esperamos uma postura diferente para uma reação já nesta quarta. Vamos acreditar! Já passamos por situação semelhante, mantendo o técnico e o final foi positivo. Peço apoio de todos neste momento", finalizou o pentacampeão do mundo.

Apesar do mau momento, o Ituano figura na vice-liderança do Grupo A do Paulista, com quatro pontos ? 12 atrás do líder Santos. Com isso, ainda aparece na zona de classificação às quartas de final da competição.