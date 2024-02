Recebido com flores, Neymar volta ao Al-Hilal após quatro meses no Brasil

Longe da Arábia Saudita desde outubro, Neymar voltou ao Al-Hilal nesta segunda-feira (12). O craque brasileiro está se recuperando de uma lesão grave no joelho esquerdo e chegou a Riad a bordo do seu próprio avião. Ele foi recebido com flores pelo clube.

Neymar está afastado dos gramados desde outubro. O meia rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante uma partida pela Seleção Brasileira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Desde então, o craque fez todo o tratamento, inclusive sua cirurgia, no Brasil.

"Bem vindo de volta a Riad, nosso mágico brasileiro", escreveu o Al-Hilal.

Ainda mancando e com certa dificuldade para descer as escadas de seu avião, Neymar caminhou até o desembarque e recebeu flores de um representante do Al-Hilal. O jogador também atendeu um jovem torcedor que o aguardava.

Maior contratação da história do clube saudita, Neymar se transferiu para a Arábia Saudita depois de seis anos atuando pelo Paris Saint-Germain, da França. O brasileiro, porém, disputou apenas cinco partidas pelo Al-Hilal antes de se lesionar. Neste período, o meia marcou um gol e deu três assistências.

Com 32 anos recém-completados, Neymar ainda não tem uma previsão de retorno aos gramados. Para lesões como a sofrida pelo meia, o tempo de recuperação varia entre seis a oito meses. Com isso, perderá a Copa América, que será disputada entre junho e julho, e deve voltar a jogar apenas na próxima temporada, que começa em agosto.