Di María critica arbitragem após empate do Benfica no Português "Estamos jogando contra todos"

O meia argentino Angel Di María fez fortes críticas à arbitragem do Campeonato Português. As reclamações vieram após o empate do Benfica por 2 a 2 contra o Vitória Guimarães, fora de casa, pela 21ª rodada da competição.

"O campo não estava em boas condições, era difícil jogar, era difícil controlar a bola. Fizemos uma boa partida, merecíamos mais. Mas nesta temporada estamos jogando contra todos", afirmou após o jogo para a Sport TV, de Portugal.

"Houve substituições, perderam tempo, o goleiro, os jogadores e dão apenas seis minutos. Contra o FC Porto e o Sporting dão dez ou 11 minutos de compensação. Este ano está assim, temos que continuar trabalhando sozinhos", concluiu.

Além disso, quando perguntado sobre a igualdade na pontuação (52) com o vice-líder Sporting, que tem um jogo a menos, Di María valorizou o empenho da sua equipe para seguir na briga pelo título.

"Temos de continuar trabalhando. Enfrentamos agora um adversário difícil, que fez um grande trabalho. Igualdade com o Sporting? Temos que jogar contra eles, ainda, é preciso seguir trabalhando. Há muito trabalho pela frente", disse.

Di María e Benfica voltam a campo nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), para enfrentar o Toulouse, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida dos 16 avos de final da Europa League.

No compromisso seguinte do Campeonato Português, os Encarnados recebem o Vizela, no domingo, às 15 horas.