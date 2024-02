António mal dormiu e vive intensamente os primeiros dias de Corinthians

O técnico António Oliveira vive intensamente os primeiros dias à frente do Corinthians. Com pouco tempo no clube, o português mal dormiu e se concentrou no jogo contra a Portuguesa, que o Timão venceu por 2 a 0 no domingo (11), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Com clima mais leve após conseguir o resultado favorável, António pretende ligar para Vítor Pereira nestes próximos dias. Ele admira o compatriota e se espelha no colega para repetir o sucesso no time do Parque São Jorge.

"Ainda não liguei, mal tive tempo para dormir durante essas 72 horas. Tem sido bastante intenso, muito trabalhoso. Preparação da equipe, estudo do adversário, preparação da estratégia. Tenho muito respeito pelo Vítor, é um técnico que admiro, sei que é recíproco. Fez um grande trabalho aqui e espero que eu tenha a mesma felicidade que ele teve", disse o treinador.

Vítor Pereira treinou o Timão em 2022, obtendo 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos. Com ele, a equipe foi vice-campeã da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em quarto lugar.

Sua passagem, entretanto, ficou marcada pela saída polêmica ao fim daquele ano. Ele alegou problemas familiares e não aceitou a oferta de renovação do Corinthians, mas pouco tempo depois, foi para o Flamengo. Recentemente, ele também entrou com uma ação trabalhista cobrando mais de R$ 7,5 milhões do clube.

Não é a primeira vez que António Oliveira expressa admiração por Vítor. Na apresentação, ele elogiou o compatriota e revelou que o ligará para buscar referências sobre o Corinthians.

Neste domingo, após a vitória contra a Portuguesa, António chegou a brincar sobre sua sogra, que estava presente na Neo Química Arena.

"Agora ia dizer que era para minha sogra (aceno ao fim do jogo). Eu felizmente tenho minha família comigo, é meu grande alicerce. Eles, a minha esposa, meus filhos... E não estou brincando, minha sogra estava aí. Meus pais, que hoje não estão aqui, irmã, minhas sobrinhas. Minha profissão gera muito a minha ausência, minha mulher muitas vezes é mãe e pai ao mesmo tempo. Nós queremos partilhar com eles, são pessoas importantes para mim", afirmou.

Com a vitória, o Corinthians abafou a crise e deixou a zona de rebaixamento do Paulistão. Nesta quarta-feira (14), o time enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do torneio estadual. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

