Com dois gols no fim, Chelsea vence Crystal Palace de virada no Inglês

O Chelsea venceu o Crystal Palace por 3 a 1 neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park. A equipe virou e ampliou a vantatem com dois gols nos acréscimos.

Com 34 pontos, o time de Pochettino está na 10ª colocação da Premier League. Já os mandantes ocupam a 15ª posição, com 24.

Em seu próximo compromisso pelo Campeonato Inglês, o Chelsea enfrenta o Manchester City nesse sábado, às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Já o Crystal Palace volta a campo para pegar o Everton no próximo dia 19, às 17h, no Goodison Park.

O jogo

Aos cinco minutos, o Crystal Palace já levou perigo, com Jordan Ayew finalizando para defesa de Petrovic. Pouco depois, foi a vez de Mateta obrigar o goleiro a trabalhar.

Com a pressão, os mandantes conseguiram abrir o marcador, quando Lerma completou para o fundo do gol. Já o Chelsea tinha dificuldades para criar e teve um chute para fora de Gallagher como principal chance.

No primeiro minuto da etapa final, os visitantes empataram o duelo, com o camisa 23. Após o gol, as equipes alternavam oportunidades, mas sem levar perigo.

O Crystal Palace quase marcou já na parte final do duelo, quando Matheus França chutou e Petrovic interviu. Pouco depois, o Chelsea fez Henderson trabalhar após finalização de Palmer.

Nos acréscimos, Gallagher marcou o seu segundo gol na partida e virou o jogo. Ainda deu tempo de Enzo Fernández marcar e fazer 3 a 1 para o time de Pochettino.