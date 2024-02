Com dérbi e jogos do Paulista, Palmeiras tem semana intensa pela frente

Na manhã do último domingo, o Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Santo André, válido pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola nesta segunda-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

O Palmeiras terá uma semana intensa pela frente. Jogo contra o Santo André hoje (12) e, na terça-feira, retorna aos treinamentos e inicia os preparos para o próximo confronto do estadual. Na quarta-feira, já ajusta os últimos detalhes para a partida contra o São Bernardo.

Na quinta-feira, o Palestra Itália segue com a sequência de jogos fora de casa e visita o São Bernardo. O confronto está marcado para as 19h30, no Estádio Municipal 1° de Maio, pela oitava rodada da fase de grupos do Paulistão.

Na sexta-feira, o Verdão já volta a treinar novamente de olho no principal compromisso da semana: o dérbi contra o Corinthians. No sábado, faz o último trabalho antes do clássico. Assim, o elenco alviverde terá apenas dois dias de atividades entre os jogos desta semana.

Para fechar a semana, o Alviverde recebe o rival Corinthians na Arena Barueri - isso porque o Allianz Parque foi vetado pela FPF devido às condições do gramado. O jogo está programado para acontecer neste domingo, às 18 horas, pela nona rodada do estadual.

Os comandados de Abel Ferreira vivem ótimo momento no Paulista. A equipe é a única invicta e vem de quatro vitórias consecutivas no torneio. O Verdão também é o atual líder do Grupo B, com 13 pontos conquistados após cinco jogos - vale lembrar que o time tem um jogo a menos por conta da decisão da Supercopa do Brasil.

Embora o Palmeiras viva boa fase no estadual, o atacante Rony reconheceu a dificuldade do campeonato e declarou que não há "jogo fácil".

"Sabemos que hoje em dia não tem jogo fácil, até mesmo quando um time vem jogar contra a gente. Sabemos da dificuldade que é, sabemos que eles vêm para mostrar o trabalho deles. Sabemos que não tem jogo fácil no Paulista, o quão difícil é a competição. É um estadual muito competitivo e disputado porque todos querem ganhar", declarou o atleta.