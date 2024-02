Carille diz o que espera no San-São e ratifica desejo de contar com quarteto

Após o empate por 2 a 2 contra o Mirassol, o Santos foca no duelo contra o São Paulo, pela oitava rodada do Paulistão. Para o San-São, Carille espera contar com a volta do quarteto.

Giuliano (lesão muscular na panturrilha esquerda), Cazares (pancada no tornozelo), Felipe Jonatan (pancada no tornozelo) e Furch (dores no adutor) são dúvidas para o duelo.

"Não tenho informação sobre esses atletas ainda. Não sei como foi o fim de semana, capaz de eles nos passarem hoje ou amanhã cedo. Se eles estiveram à disposição, quero que eles estejam junto com a gente, iniciar ou participar de uma parte do jogo. A gente agora com calma começa a analisar bem", afirmou.

Questionado sobre o que esperar do Peixe, o comandante citou uma parte dos clássicos disputados neste ano: a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, no Allianz Parque, e a vitória contra o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro.

"O que eu espero do clássico é o nosso segundo tempo que foi contra o Palmeiras, o nosso jogo de 60 minutos que a gente fez bem contra o Corinthians. Esse time que a gente tem que armar e preparar para espera uma resposta bem positiva", finalizou.

Com 16 pontos, o Santos está na liderança do Grupo A e da classificação geral. Um resultado positivo pode deixar a equipe ainda mais perto da próxima fase do torneio estadual.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.