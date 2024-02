Atlético-GO vence Goiânia e se aproxima de classificação no Estadual

Nesta segunda-feira, o Atlético-GO venceu o Goiânia por 3 a 1 em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Goiano. A partida foi realizada no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, na capital do estado.

Com o resultado, o Dragão sobe para a terceira colocação, com 16 pontos, e se aproxima da classificação para a próxima fase do torneio. Já o Galo Carijó, com 11, desce para a sexta posição da competição.

Na próxima rodada, a equipe rubro-negra recebe o América-MG, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Goiânia enfrenta o CRAC, às 20h30, na Arena Rifertil.

O jogo

Apesar da alta temperatura, o Atlético-GO iniciou a partida pressionando o adversário e aos 24 minutos da primeira etapa abriu o placar. Após ótimo passe em profundidade de Baralhas, Shaylon chegou à linha de fundo pela direita e cruzou rasteiro para o atacante Luiz Fernando, que finalizou no cantinho para balançar as redes.

No restante do primeiro tempo, o Dragão continuou criando chances, porém não conseguiu aumentar a diferença. Enquanto o Galo Carijó pouco atacou.

A equipe rubro-negra voltou forte para a etapa final e aos 19 minutos ampliou, com Shaylon de pênalti. Maguinho driblou Lucas Piauí dentro da área e foi derrubado, o árbitro marcou a falta e o camisa 10 converteu.

Logo em seguida, aos 23 minutos do segundo tempo, o Atlético-GO fez o terceiro. Vagner Love disputou a bola com Baralhas e chutou rasteiro cruzado, na entrada da área, para marcar.

Aos 25 minutos da etapa complementar, o Goiânia diminuiu, com Sávio. O Galo Carijó cruzou em falta na intermediária e, após disputa, a bola sobrou para o atacante, que de voleio fez um golaço.