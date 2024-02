12º jogador do São Paulo, Ferreirinha ainda tenta desencantar em novo clube

Contratado com boas expectativas para esta temporada, Ferreirinha ainda não conseguiu deslanchar no São Paulo. O atacante até vem ganhando oportunidades, mas está sofrendo para ser efetivo no novo clube.

O jogador de 26 anos vem sendo uma espécie de 12º jogador do Tricolor. Ele é o reserva mais utilizado por Thiago Carpini. Das sete partidas que o time disputou em 2024, ele saiu do banco em cinco. Nas outras duas começou entre os titulares.

Até o momento, contudo, Ferreirinha não conseguiu nem marcar gols, nem dar assistências.

Em sua última temporada pelo Grêmio, o atacante balançou as redes sete vezes e foi garçom em seis oportunidades. Ao todo, foram 27 tentos em 152 compromissos pela equipe gaúcha.

Agora, Ferreirinha tenta desencantar com a camisa do São Paulo no clássico contra o Santos. O jogo está marcado para quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

