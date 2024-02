Arsenal cala torcida rival, faz 6 no West Ham e segue na cola no Inglês

O Arsenal goleou o West Ham, neste domingo, por 6 a 0, em clássico no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols foram marcados por Saliba, Saka - duas vezes -, Gabriel Magalhães, Trossard e Rice.

Após o terceiro gol, a transmissão registrou muitos torcedores do West Ham deixando o estádio e os cantos da torcida visitante se sobressaíram aos dos donos da casa.

Com o resultado, o Arsenal chega aos 52 pontos, em terceiro, mesma pontuação do vice-líder Manchester City - que tem um jogo a menos. O Liverpool lidera com 54.

Já o West Ham se mantém no meio da tabela, com 36 pontos. Foi o pior resultado em casa da história do clube no Inglês.

Como foi o jogo:

O Arsenal fez um primeiro tempo avassalador. Desde o primeiro minuto, pressionou os donos da casa e impôs seu jogo, não dando espaço para o West Ham respirar.

O jogo foi para o intervalo com sete finalizações ao gol dos visitantes, contra nenhuma do time mandante.

E o placar no intervalo demonstrou bem esse domínio do Arsenal: 4 a 0, criado em apenas 14 minutos.

Para o segundo tempo, o time da casa fez algumas alterações, mas não surtiram efeito.

O Arsenal continuou sufocando o West Ham e ampliou ainda mais o placar, transformando o jogo em uma goleada histórica.

Principais lances:

Defendeu! Aos 23', o goleiro Areola fez uma das defesas mais bonitas da temporada. Trossard recebeu passe de Gabriel Magalhães e chutou de primeira, quase da pequena área. O goleiro do Arsenal conseguiu fazer um milagre e espalmou a bola para a linha de fundo, mantendo o 0 a 0.

Gol! 0-1 Menos de dez minutos depois, Rice cobrou escanteio para os visitantes e mandou a bola para a área. Saliba subiu mais do que a defesa e colocou a bola dentro da rede.

Gol! 0-2 Saka conseguiu se livrar da marcação e entrou na área, aos 40'. Para evitar o gol, Aréola acabou cometendo uma falta, e o juiz marcou pênalti para o Arsenal. O próprio atacante é quem cobrou a penalidade e marcou o gol.

Gol! 0-3 Três minutos depois, Rice cobrou uma falta e mandou a bola para a pequena área. O brasileiro Gabriel Magalhães subiu livre e cabeceou para o gol, em sua 150ª partida pelo clube.

Gol! 0-4 Aos 46', Trosssard recebeu de Odegaard na entrada da área, cortou para o meio e mandou um foguete que encheu a rede no alto.

Gol! 0-5 Com 17' do segundo tempo, Odegaard passou a bola para Saka, que conseguiu se livrar da marcação e enfiou a bola no canto inferior esquerdo do gol.

Gol! 0-6 Dois minutos depois, Rice, ex-West Ham, fez um golaço. Ben White cruzou para trás, mas Odegaard e Havertz se atrapalharam, e a bola acabou sobrando para Rice, que chutou de primeira de fora da área, acertando o ângulo do gol.