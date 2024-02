Stuttgart vence Mainz e diminui a distância para o Bayern de Munique no Alemão

Neste domingo, o Stuttgart recebeu o Mainz na Mercedes-Benz Arena pela 21ª rodada do Campeonato Alemão e venceu por 3 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados Maximilian Mittelstadt, Jamie Leweling e Deniz Undav, enquanto Ludovic Ajorque fez o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, o Stuttgart, apesar de ter continuado na terceira posição, alcançou os 43 pontos, diminuindo assim a distância para o Bayern de Munique, que continuou na vice-liderança com 50 somados após a derrota na rodada para o Bayer Leverkusen. Pelo lado do Mainz, a equipe completou o quinto jogo sem vitória na competição e ficou estacionado na penúltima colocação, com apenas 12 pontos.

No duelo seguinte, o Stuttgart visita o Darmsdadt pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola no próximo sábado, às 11:30 (de Brasília), no Merck-Stadion am Bollenfalltor. O Mainz também retorna aos gramados no próximo sábado, às 11:30 (de Brasília), pela 22ª rodada da competição, entretanto diante do Augsburg na Mewa Arena.

HEIMSIEG!! ??? Mit einer überzeugenden Vorstellung besiegen wir den 1. FSV Mainz 05 verdient mit 3:1. Maxi #Mittelstädt, Jamie #Leweling und Deniz #Undav erzielten die Tore. Ganz stark, Männer! ?? #VfB | #VfBM05 3:1 (Anzeige) pic.twitter.com/OKGcPUoUk3 ? VfB Stuttgart (@VfB) February 11, 2024

Os gols

O Stuttgart balançou as redes duas vezes no primeiro tempo, ambas já nos acréscimos. O primeiro saiu dos pés de Maximilian Mittelstadt aos 47. O atleta aproveitou o passe de Jamie Leweling e acertou o lado esquerdo do gol com uma boa finalização.

Já o segundo foi marcado aos 49, com Jamie Leweling. O camisa 18 aproveitou o cruzamento de Pascal Stenzel e mandou no canto direito do gol.

O Stuttgart voltou a marcar aos 28 do segundo tempo, com Deniz Undav. O passe feito por Anthony Rouault encontrou o jogador, que finalizou no canto esquerdo.

O Mainz ainda conseguiu diminuir com Ludovic Ajorque, aos 31, depois do rebote dentro da área.