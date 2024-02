Rony valoriza trabalho do Palmeiras no Carnaval: 'Almejamos coisas grandes'

Imagem: Rony, do Palmeiras, lamentando durante o jogo contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil

O Palmeiras, ainda invicto no Campeonato Paulista (quatro vitórias e um empate) e líder do Grupo B com 13 pontos, realizou, na manhã de hoje (11), o último treino antes da partida diante do Santo André, que acontece nesta segunda-feira, pela competição estadual.

O atacante Rony, autor do segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Ituano na última quinta-feira, comentou sobre o foco da equipe e ressaltou que o time seguiu trabalhando no feriado.

Nesta semana de Carnaval todo mundo tira para aproveitar e nós continuamos trabalhando, aprimorando e corrigindo algumas coisas, e isso é fundamental, pois almejamos coisas grandes na temporada e precisamos sempre estar muito focados. Foram dias de treinos produtivos, viemos de uma vitória importante e agora temos mais um jogo para mais uma vez mostrar a nossa força

Rony, atacante do Palmeiras.

Apesar de ter perdido a Supercopa nos pênaltis para o São Paulo, Rony deixou claro que o elenco não se abalou e que vai continuar trabalhando para conquistar títulos na temporada.

"Nós viemos de uma sequência muito positiva, até que perdemos na Supercopa, mas não nos abalamos. Nossa equipe é muito cascuda e sabe muito bem o que quer. Não é uma derrota que vai tirar nosso foco. Estamos todos tranquilos e sabendo o que temos que fazer. Vamos continuar trabalhando e fazendo bons jogos para que possamos ganhar títulos e bater marcas", disse.

A partida diante do Santo André acontece nesta segunda-feira, às 19h00 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela sétima rodada do estadual.