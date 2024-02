Recordista mundial da maratona morre em acidente de carro aos 24 anos

Do UOL, em São Paulo

O queniano Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morreu hoje em um acidente de carro. Ele tinha 24 anos.

O que aconteceu

O atleta de 24 anos morreu junto de seu treinador, Gervais Hakizimana. Os dois sofreram um acidente de carro nesta noite em uma estrada no Quênia. A informação foi divulgada pelo site das Olimpíadas.

Kiptum estabeleceu o recorde mundial de 2h00min35s na Maratona de Chicago de 2023. A prova foi disputada em 8 de outubro de 2023, cerca de um ano após ele ter estreado em competições.

O queniano diminuiu 34 segundos do antigo recorde mundial, que era do bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, em Berlim. A World Athletics ratificou seu feito na semana passada.