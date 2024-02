Ramon, após seleção fora da Olimpíada: 'Tenho grande responsabilidade'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Ramon Menezes citou o sentimento de frustração e admitiu que tem "grande responsabilidade" na má campanha da seleção brasileira no Pré-Olímpico. O Brasil ficou fora dos Jogos Olímpicos no futebol masculino pela primeira vez em 20 anos, após perder para a Argentina por 1 a 0.

"Eu, como comandante, tenho uma grande responsabilidade em relação a tudo o que se passou. Na segunda fase, a gente conseguiu fazer um bom jogo contra a Venezuela. Contra o Paraguai, a gente não conseguiu jogar bem. Hoje, até tivemos um controle, mesmo a Argentina tendo mais posse. Levamos perigo no segundo tempo. Jogo de detalhes. Em um lance de felicidade, o Gondou conseguiu fazer o gol em uma jogada forte deles".

O efeito da derrota: "A gente sai da competição muito triste porque não conseguimos o nosso objetivo. A gente sempre soube da nossa responsabilidade de representar o país. Uma competição muito dura, mostrou o que a gente tinha passado em outras competições. Outras, com final feliz. Desta vez, não conseguimos".

O jogo, em si: "A Argentina na chance que teve conseguiu fazer o gol. Nós tivemos oportunidades e não conseguimos. É frustrante. Desagradável. Todo mundo aqui vai sofrer muito com o que aconteceu".

O que mais ele disse

Campanhas recentes

"A gente esteve no sub-20, no sub-23, a conquista do Pan-Americano. Nosso objetivo era colocar o Brasil nos Jogos Olímpicos e infelizmente a gente não conseguiu".

Obstáculos

"O Brasil não tinha sido campeão das duas últimas edições do Pré-Olímpico. É um campeonato muito difícil. Envolve um contexto, é praticamente uma pré-temporada".

De novo a Argentina?

"Argentina é um clássico. O Brasil já ganhou tantas vezes. E já perdeu. A Argentina foi superior porque venceu o jogo, na chance que teve".

Falta de padrão tático

"A gente teve dificuldade de plataforma (de jogo). Não gosto de justificar. Não tem bengala. Mas perdemos três jogadores importantes ao longo da competição, que já entendiam o que se passa há algum tempo em relação a modelo de jogo e variações. A gente mudou a maneira de atacar, principalmente contra a Venezuela".