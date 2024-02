Palmeiras não é derrotado fora de casa pelo Santo André há 15 anos; veja retrospecto

Nesta segunda-feira (12), o Palmeiras volta a campo para dar sequência à boa fase que vive no Campeonato Paulista. Em compromisso válido pela sétima rodada, o Verdão visita o Santo André, às 19h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel.

Para continuar com a sequência de triunfos na competição, o Palmeiras conta com um ótimo retrospecto contra o Santo André - principalmente fora de casa. O Alviverde não é derrotado jogando diante do adversário, como visitante, há 15 anos.

O último revés do Verdão contra o Santo André, fora de casa, aconteceu no dia 21 de outubro de 2009. Na época, o Palestra foi superado por 2 a 0, graças a dois gols de Anderson Nunes. A partida foi disputada pelo Campeonato Brasileiro, no mesmo palco do confronto atual - o Bruno José Daniel.

Naquele duelo, o Palmeiras foi escalado pelo técnico Muricy Ramalho com: Marcos; Danilo, Maurício, Pablo Armero e Edmílson; Souza, Figueroa e Cleiton Xavier; Vagner Love, Obina e Diego Souza. Marquinhos e Robert ainda entraram no decorrer da partida.

Já o Santo André do treinador Sérgio Soares tinha: Neneca; Cesinha, Marcel, Ricardo Conceição e Camilo; Marcelinho Carioca, Rômulo e Elvis; Nunes, Wanderley e Júnior Dutra. Eduardo Ratinho, Fernando e Pablo Escobar saíram do banco ao longo do jogo.

Apesar da derrota do Verdão ter sido pelo Brasileirão, os últimos confrontos contra o Santo André foram disputados, em sua maioria, pelo Paulistão. O Palmeiras, inclusive, não perde para o adversário desta sétima rodada há seis jogos.

A equipe visitou o Santo André em apenas duas oportunidades nos últimos 15 anos - a primeira foi pelas oitavas da Copa do Brasil de 2011, quando o clube da capital venceu o time do ABC, por 2 a 1, no Bruno José Daniel. Já a segunda vez aconteceu mais recentemente, quando o Verdão ganhou por 1 a 0, no Canindé, pela fase de grupos do Paulista de 2021.

De forma geral, o Alviverde possui seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove jogos disputados nos últimos 15 anos. Na última oportunidade em que se enfrentaram, os comandados de Abel Ferreira venceram por 1 a 0, no Allianz Parque, com um gol de pênalti de Raphael Veiga.

É para manter esse ótimo retrospecto que o Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira (12). O clube da Barra Funda é o líder do Grupo B, com 13 pontos, e vem de quatro triunfos seguidos no estadual. Já o Santo André aparece na lanterna da classificação geral, com apenas dois pontos.

