Costa do Marfim vira, vence Nigéria e é campeã da Copa Africana em casa

A Costa do Marfim se sagrou campeã da Copa Africana de Nações. Em casa, a seleção marfinense venceu a Nigéria de virada por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, e conquistou a sua terceira taça do torneio.

Franck-Kessié e Sebastien Haller fizeram os gols do título, ambos no segundo tempo e com assistências de Adingra. O capitão nigeriano Troost-Ekong havia inaugurado o placar na etapa inicial.

Os marfinenses foram dominantes e contaram com o poder de decisão de seu centroavante. Principal arma ofensiva da equipe, Haller também foi o autor do gol da classificação na semi, contra o congo.

Título com roteiro épico. Após quase ser eliminada na fase de grupos, a seleção da casa demitiu o técnico, avançou com dois gols nos acréscimos na quartas e venceu na final com o interino.

A Costa do Marfim voltou a ser campeã da Copa Africana de Nações após oito anos — a última conquista havia sido em 2015. Assim, o país se junta justamente com a Nigéria, que venceu três vezes.

Curiosidade: Herói da campanha do título, Haller ficou um ano e meio tratando um câncer no testículo.

Como foi o jogo

Kessié, da Costa do Marfim, comemora após marcar contra a Nigéria, na final da Copa Africana Imagem: Siphiwe Sibeko/Reuters

A Costa do Marfim amassou no primeiro tempo. Empurrada pela torcida, a seleção da casa dominou e levou perigo, sempre buscando Haller como referência no ataque. Apesar de ter encurralado os adversários, os marfinenses não furaram o bloqueio defensivo.

Resistente, a Nigéria conseguiu ser letal antes do intervalo. A equipe visitante aproximou as linhas, fechou os espaços e jogava por uma bola. Os nigerianos exploravam os contra-ataques e os erros dos oponentes. Foi, inclusive, uma vacilada da defesa da Costa do Marfim que saiu o escanteio que resultou no gol.

A seleção marfinense insistiu, virou no segundo tempo e conquistou o título em casa. O goleiro Nwabali ia fechando o gol até ser batido por cabeçada de Kessié. Depois, Haller foi decisivo novamente e decretou a vitória para o delírio da torcida laranja na Costa do Marfim.

Gols

1x0: Aos 37' do 1º tempo, a Nigéria cobrou escanteio pela esquerda e a defesa marfinense tentou afastar no primeiro pau, mas a bola subiu para o meio da área. O capitão Troost-Ekong subiu mais alto que Aurier e cabeceou para o fundo da rede.

1x1: Aos 17' do 2º, também em cobrança de escanteio, a Costa do Marfim respondeu. Após cobrança com efeito, Franck-Kessié cabeceou com liberdade no segundo pau, para baixo, e a defesa nigeriana foi enfim superada.

2x1: Aos 36', Adingra recebeu na esquerda, fintou a marcação e cruzou. Na área, Haller se antecipou a Ekong e desviou de canela para pegar o contrapé do goleiro e virar o jogo