Com um a mais, Santos sofre empate do Mirassol nos acréscimos

O Santos sofreu empate do Mirassol, hoje (11), nos acréscimos. Com um jogador a mais desde os 15 minutos do segundo tempo, o time levou o gol decisivo perto do fim, decretando o empate por 2 a 2, no estádio Maião, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Santos saiu na frente, sofreu empate, mas fez o segundo e tinha vitória encaminhada até os 46 minutos do segundo tempo, quando Mário Sérgio empatou. O Mirassol jogou durante 30 minutos mais acréscimos com um jogador a menos, depois da expulsão de Rodrigo Ferreira.

O resultado mantém o Santos na liderança do grupo A com folga. Agora o Peixe tem 16 pontos. Já o Mirassol, com 10, é terceiro no grupo C.

A próxima partida oficial será na quarta-feira (14), contra o São Paulo. O Mirassol joga no mesmo dia contra o Ituano.

Como foi o jogo

Fábio Carille optou por mudar algumas peças no Santos. Sacou João Schmidt e Otero, preferiu usar Tomás Rincón e Nonato. No ataque, Marcelinho recebeu oportunidade. Mas com a bola rolando, o time criou poucas oportunidades e esteve preso na boa marcação do adversário durante boa parte do jogo.

O Mirassol teve o domínio do jogo em vários momentos do jogo. Sem conseguir penetrar na área do Santos, o time encontrou duas alternativas para assustar: cruzamentos e chutes de fora da área. Desta forma, ameaçou bastante.

A partida foi alterada no segundo tempo a partir da expulsão de Rodrigo Ferreira. O lateral cometeu uma falta tática aos 11 minutos e levou cartão amarelo. Quatro minutos mais tarde derrubou Hayner ao ser driblado e levou o segundo amarelo, e consequente vermelho. O Santos ficou com um a mais por 30 minutos mais acréscimos.

Os minutos finais foram intensos, com o Santos marcando o gol que garantiria a vitória quando a partida se encaminhava para o fim. Porém, já nos acréscimos, veio o empate do Mirassol.

Gols e melhores lances

1 x 0 Santos. Hayner driblou pelo lado esquerdo e bateu rasteiro. A bola desviou em Rodrigo Ferreira e enganou Muralha, aos 14 minutos da etapa inicial.

1 x 1. Danielzinho cruzou da direita e Delatorre empatou de carrinho, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Pegou, João Paulo! Danielzinho bateu de fora da área, colocado, mas o goleiro defendeu.

Pra fora! Mirassol bateu escanteio e Luiz Otávio venceu por cima. A conclusão de cabeça, porém, foi para fora.

Quase! Mirassol fez uma boa tabela e Negueba bateu forte, cruzado, mas para fora.

Na trave! Messias cabeceou forte após cruzamento, mas acertou a trave, aos 25 minutos do segundo tempo.

2 a 1 Santos! Cruzamento pelo lado esquerdo, Otero bateu e Bigode desviou para o gol, aos 36 minutos do segundo tempo.

Salva, João Paulo! Dois minutos após o gol do Santos, o Mirassol conseguiu uma conclusão de dentro da área e João Paulo pegou.

2 x 2. Mário Sérgio se aproveitou de confusão na área do Santos e empatou o jogo para o Mirassol.

FICHA TÉCNICA

Mirassol 2 x 2 Santos

Local: estádio Maião, em Mirassol (SP)

Data e hora: 11/2/2024 (domingo), às 18h (de Brasília)

Motivo: Campeonato Paulista, 7ª rodada

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Diego Pituca, Hayner, Bigode (SAN); Rodrigo Ferreira (MIR)

Cartões vermelhos: Rodrigo Ferreira (MIR)

Gols: Hayner, do Santos, aos 14 minutos do primeiro tempo. Delatorre, do Mirassol, aos 21 minutos do primeiro tempo; Willian Bigode, do Santos, aos 36 minutos do segundo tempo;

Mirassol

Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gaza, Luiz Otávio e Warley (Marcelo Nunes); Gabriel, Danielzinho e Chico Kim (Paulinho Bóia); Negueba (Everton Bala), Fernandinho (Wanderson) e Dellatorre (Mário Sérgio). Técnico: Mozart.

Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hayner (Souza); Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Nonato (Morelos); Marcelinho (Otero), Willian Bigode e Guilherme (Pedrinho). Técnico: Fábio Carille.