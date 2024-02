John Kennedy e Andrey lamentam ausência do Brasil nas Olimpíadas: "Muita vergonha"

A Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0 para a Argentina, neste domingo, pela terceira rodada do Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela. Com isso, a equipe de Ramon Menezes não conseguiu uma vaga nas Olímpiadas de Paris de 2024. Após o jogo, o atacante John Kennedy lamentou o fracasso.

"Tristeza. A Seleção do tamanho do Brasil não pode ficar de fora das Olímpiadas. Sentimento de tristeza e muita vergonha. Faltou um pouco mais de querer ganhar, matas os jogos importantes. Pecamos nisso. Agora é levantar a cabeça, seguir a vida e procurar coisas melhores", disse ao SporTV.

O meio-campista Andrey também destacou a sua tristeza com o revés e pediu para o grupo levantar a cabeça.

"Sentimento muito ruim. Trabalhamos muito para conseguir a vaga para as Olimpíadas. É difícil falar, agora é seguir em frente. Tivemos bastante dificuldade de ficar com a bola, não foi como esperávamos. Infelizmente não saiu como a gente queria", contou.

Com a derrota, a Seleção Brasileira ficou na terceira colocação do Pré-Olímpico, com apenas três pontos. A Argentina foi para a liderança, com cinco pontos, e garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos.

A última vaga fica para Paraguai ou Venezuela, que se enfrentam às 20h30 (de Brasília). Os paraguaios estão em segundo, com quatro. Os venezuelanos estão na lanterna, com um.