John Kennedy dispara após Brasil ficar sem vaga olímpica: 'Muita vergonha'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante John Kennedy classificou como "muita vergonha" o sentimento após o Brasil perder para a Argentina e ficar sem a vaga olímpica no futebol masculino.

"Tristeza. Da minha parte, vergonha. Uma seleção do tamanho do Brasil não pode ficar fora da Olimpíada. Muita vergonha", disse o atacante da seleção, que começou no banco contra os argentinos e entrou no segundo tempo.

Qual o diagnóstico? "Acho que faltou um pouco de querer ganhar. Faltou um pouco chegar, fazer os gols e matar os jogos importantes. A gente pecou nisso. Levantar a cabeça, vida que segue. Não era o resultado que a gente esperava. Procurar seguir a vida e buscar coisas mais grandiosas".

O que aconteceu

A derrota por 1 a 0 para a Argentina foi o último ato de uma seleção sub-23 que decepcionou no torneio na Venezuela.

A equipe poderia se classificar se empatasse, mas levou um gol no segundo tempo e viu a vaga ficar com os argentinos.