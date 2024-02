Jogador leva cotovelada no rosto em jogo da NBA e sangra muito; veja

Do UOL, em São Paulo

Norman Powell, do Los Angeles Clippers, se machucou em uma disputa com Jalen Duren, do Detroit Pistons, durante uma partida da NBA.

O que aconteceu

Powell levou uma cotovelada no rosto, sangrou bastante e precisou deixar a quadra amparado. O técnico do Clippers, Tyronn Lue, comentou que o jogador levou alguns pontos, mas que ficará bem.

Paul George foi o cestinha da partida, marcando 33 pontos para os Clippers, enquanto Jalen Duren se destacou pelos Pistons com 18 rebotes.

O confronto terminou com a vitória do Clippers por 112 a 106 sobre os Pistons.

O Los Angeles Clippers é vice-líder da Conferência Oeste, com 35 vitórias e 16 derrotas na temporada regular, enquanto o Detroit Pistons ocupa a última posição do Leste, com oito vitórias e 44 derrotas.

Veja como foi o lance (IMAGENS FORTES):