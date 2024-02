Inter de Limeira vence Botafogo-SP com tranquilidade pelo Paulista

Na tarde deste domingo, a Inter de Limeira recebeu o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no Estádio Major José Levy Sobrinho e terminou com vitória por 2 a 0 dos mandantes.

Com esse resultado, a Inter contabiliza 10 pontos ganhos no Grupo C do torneio estadual. Já o Botafogo permanece na lanterna do Grupo D, com oito pontos.

Pela próxima rodada, a equipe de Limeira recebe o Novorizontino nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). Já o Botafogo-SP enfrenta o Corinthians, em Ribeirão Preto, na quarta, às 21h35.

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, Lucas Buchecha deu a vantagem para a Inter de Limeira após aproveitar rebote do goleiro adversário. Aos 37, foi a vez de Everton Brito cruzar e Gustavo Bochecha ampliar para os mandantes.