Pênalti para o Corinthians foi bem marcado? Ex-árbitros são unânimes

Do UOL, em São Paulo

Os quatro ex-árbitros ouvidos pelo UOL foram unânimes e concordaram com a decisão de Luiz Flávio de Oliveira no lance polêmico da vitória do Corinthians sobre a Portuguesa. Para eles, o pênalti em Fagner foi bem marcado.

O que eles disseram

Pênalti, sim. Sem querer também é pênalti. Ele acaba pegando o Fagner, não vejo a menor dúvida que tem que marcar. O que menos importa, estão dizendo que o Fagner valorizou demais, isso não vem ao caso. A regra não fala isso, em valorizar ou não. A regra fala que, se o jogador foi atingido, tocado, tem que marcar a penalidade. Alfredo Loebeling

O pênalti foi bem marcado. Ao dar o "carrinho" e errar a bola, o jogador da Portuguesa correu o risco do choque, que ocorreu e que não precisa ser com as pernas para caracterizar a infração. Renato Marsiglia

Pênalti claro. Em nenhum momento o jogador da Portuguesa visou a bola que está distante dos dois. Com o braço e mão, ele derruba o jogador do Corinthians. Único reparo é que o árbitro está muito longe do lance. Emidio Marques

Realmente, uma jogada bastante polêmica. Na minha opinião, o jogador do Corinthians é, sim, derrubado, mas pelo ombro. Claro que ele valoriza muito o lance também, mas o jogador da Portuguesa foi imprudente na jogada. Como ele atingiu Fagner com o ombro, pênalti realmente muito bem marcado. João Paulo Araújo

O que aconteceu

Fagner foi derrubado na área por Patrick no primeiro tempo, e o árbitro marcou pênalti. O lance ocorreu aos 40 minutos, quando o placar ainda estava zerado.

Jogadores da Portuguesa reclamaram muito, mas Luiz Flávio de Oliveira manteve a decisão. O VAR não sugeriu revisão no monitor.

Maycon foi para a cobrança e balançou a rede. Yuri Alberto ampliou depois e o Corinthians voltou a vencer após cinco derrotas seguidas. O clube do Parque São Jorge também saiu da zona do rebaixamento do Paulistão