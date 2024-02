António Oliveira escala Corinthians com Yuri Alberto em estreia contra Lusa

O Corinthians está escalado para enfrentar a Portuguesa na tarde de hoje (11), às 16h, pela sétima rodada do Paulistão. O jogo marca a estreia do português António Oliveira no comando do Timão.

A equipe alvinegra está definida com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano; Raniele, Maycon e Garro; Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. O atacante Romero cumpre suspensão automática.

A Portuguesa também está escalada com: Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Diogo Silva e Eduardo Diniz; Patryck, Zé Ricardo e Giovanni Augusto; Felipe Marques, Dudu Miraíma e Chrigor.

Corinthians e Lusa dividem a vice-lanterna geral do Paulistão com três pontos ganhos. O Timão está atrás e dentro da zona do rebaixamento pelo saldo de gols.