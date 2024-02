Elenco do São Paulo tem dia de folga após derrota em Campinas

O elenco do São Paulo ganhou um descanso neste domingo de Carnaval. O clube perdeu para a Ponte Preta neste sábado, por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, em Campinas.

O grupo se reapresenta no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, quando começa a sua preparação para enfrentar o Santos. O clássico está marcado para quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

Para este jogo, o técnico Thiago Carpini tem algumas dúvidas. Wellington Rato e Galoppo sentiram dores na coxa durante o revés para a Ponte Preta e podem ficar de fora do San-São.

Além disso, Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (edema na coxa direita), Michel Araujo (amigdalite), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) estão entregue aos Departamento Médico.

No momento, o São Paulo está na liderança do grupo D do Campeonato Paulista, com 13 pontos, um a mais que o São Bernardo, que está em segundo.