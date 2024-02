Com gol brasileiro, Arsenal atropela West Ham e se mantém na briga pelo título do Inglês

Neste domingo, o Arsenal visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres pela 24ª rodada do Campeonato Inglês e atropelou após vencer por 6 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Saliba, Saka (2), Gabriel Magalhães, Trossard e Rice.

Com o resultado positivo, o Arsenal se mantém na briga pelo título da Premier League. Apesar de ter continuado na terceira posição, já que o Manchester City, vice-líder com um jogo a menos, também venceu, a equipe treinada por Arteta alcançou os mesmos 52 pontos do time comandado por Guardiola, além de manter a diferença de apenas dois pontos para o líder Liverpool, que por sua vez superou o Burnley na rodada. Já o West Ham completou o quinto jogo sem vitória e a segunda derrota consecutiva na competição, ficando assim estacionado na oitava colocação com os mesmos 36 conquistados.

No duelo seguinte, o Arsenal visita o Burnley no próximo sábado em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12:00 (de Brasília), no Turf Moor. Pelo lado do West Ham, a equipe também retorna aos gramados no próximo sábado, às 12:00 (de Brasília), pela 25ª rodada da competição, dessa vez contra o Nottingham Forest no City Ground.

Os gols

Os quatro primeiros gols foram marcados na primeira etapa. O primeiro veio aos 32 minutos após boa cabeçada de Saliba. O atleta aproveitou o escanteio batido por Declan Rice e mandou para o fundo das redes.

O segundo veio dos pés de Saka, aos 41. Após sofrer pênalti o próprio atacante pegou a bola e converteu a cobrança.

Aos 44, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães aproveitou o escanteio batido por Rice e ampliou a vantagem. A equipe treinada por Arteta continuou em cima e, dessa vez com um lindo chute de Trossard aos 47, fez o quarto na partida.

Já na segunda etapa foram marcados mais dois gols. O quinto veio aos 18 minutos, novamente com Saka após bonita jogada individual, enquanto o sexto foi marcado pelo zagueiro Rice, aos 20, depois de uma finalização espetacular de fora da área.