Ceará empata no fim e Fortaleza perde fora de casa pela Copa do Nordeste

Neste domingo, Ceará e Fortaleza entraram em campo pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Vozão empatou em 1 a 1 com o Altos, em casa. Já o Leão foi derrotado pelo CRB por 1 a 0, fora de casa.

Ceará x Altos

No Castelão, o Ceará ficou no empate com Altos, do Piauí, por 1 a 1. O resultado deixa o Vozão com quatro pontos, na quarta posição do Grupo A. Já o Altos fica com dois pontos e assume a sexta posição do Grupo B.

Aos 16 minutos da segunda etapa, Matheus Taumaturgo recebeu a bola e finalizou de fora de área para abrir o placar para os visitantes. Nos acréscimos, o Ceará ficou com um jogador a mais, depois que Dhonata foi expulso por conta de uma cotovelada. Aos 53 minutos, Erick Pulga aproveitou um rebote o empatou o jogo no último lance.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira, diante do Náutico, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, às 21h30 (de Brasília). O Altos encara o Maranhão, também na quarta, às 19 horas, pelo mesmo campeonato.

TUDO IGUAL NA ARENA CASTELÃO!!! Com gol alvinegro de empate no finalzinho, termina no empate o duelo entre Ceará e Altos

CRB x Fortaleza

Em Alagoas, no estádio Rei Pelé, o CRB derrotou o Fortaleza por 1 a 0. A vitória deixa o time alagoano na liderança do Grupo A, com seis pontos. O Fortaleza cai para o segundo lugar do Grupo B, com três pontos.

Anselmo Ramon fez o gol da partida, aos 50 minutos da primeira etapa. Em um contra-ataque muito bem desenhado pelos mandantes, Ramon recebeu e bateu cruzado, sem chances para o goleiro.

O próximo jogo do CRB é nesta quinta-feira, às 19 horas, diante do Treze, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Ainda pelo torneio, o Fortaleza encara o River-PI, na quarta-feira, às 19 horas.