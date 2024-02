Brasileiro marca, mas não evita vitória do Manchester United sobre o Aston Villa pelo Inglês

Neste domingo, o Manchester United venceu o confronto direto contra o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, os Red Devils encostaram na zona de classificação à Liga Europa.

Os visitantes saíram na frente logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Hojlund aproveitou o desvio de cabeça de Maguire e completou para o fundo da rede.

Na etapa final, os mandantes pressionaram em busca do empate. E a estratégia deu resultado. Aos 22 minutos, o meio-campista brasileiro Douglas Luiz recebeu cruzamento rasteiro e deixou tudo igual.

A partir de então, o jogo ficou bem aberto. Então, quando o relógio já marcava 40 minutos, McTominay aproveitou bom lançamento na área e testou com precisão para dar a vitória ao United.

Com o resultado, o Manchester United aparece na sexta colocação da Premier League, com 41 pontos, cinco a menos que o Aston Villa, que está em quinto, posição que dá uma vaga na Liga Europa.

O Manchester United volta a campo no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), quando visita o Luton Town, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. No sábado, às 12 horas, o Aston Villa encara o Fulham, fora de casa.