Hayner cita gosto amargo em empate do Santos e foca no clássico

O Santos empatou com o Mirassol por 2 a 2, no Estádio Campos Maia, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Autor de um dos gols do Peixe, o lateral Hayner falou após a partida.

Apesar de admitir um gosto amargo no tento levado no fim, o defensor focou na sequência do estadual. O Santos enfrenta o São Paulo.

"O empate é amargo, mas trabalhamos. Temos dois jogos fora agora. Buscamos os três pontos, mas não conseguimos. Vamos em busca dos três (pontos) agora no clássico", afirmou.

Com o empate, o Peixe encerrou a sequência de três vitórias seguidas no Paulistão. Ainda na ponta da liderança geral e do Grupo A, o Peixe está com 16 pontos, com 12 a mais que o Ituano, segundo colocado da chave.

Agora, o próximo compromisso do Santos será o clássico contra o São Paulo, pela sétima rodada do Paulistão. A bola vai rolar às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis.