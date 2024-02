António Oliveira explica como 'talentoso' Corinthians voltou a vencer

O técnico António Oliveira estreou com vitória no Corinthians ao bater a Portuguesa por 2 a 0. Ele revelou que ficou quase sem dormir neste inicio no Timão e explicou os comportamentos que fizeram a equipe voltar ao caminho das vitórias.

Yuri pelo lado. "Matías foi fazer exatamente aquilo que foi pedido ao Yuri, criar a versatilidade e profundidade daquele lado porque estávamos construindo baixo. A projeção era dada pelo Fagner. Sempre que um dos meias vinha busca em zona morta, vinha o Yuri em apoio. São características um tanto diferentes. Yuri gosta de receber o último passe, Matías é mais de controle e gosta de dar o último passe, mas estou muito feliz porque os dois, dentro do que foi pedido, fizeram muito bem".

Comportamentos. "Nestes dois dias, fui eu que fiz muita questão de poder estar aqui presente e dar esses dois dias pelo menos, evidentemente que não se faz tudo, mas consegue dar um mínimo de organização nas fases com e sem bola. Pudemos trabalhar aquilo que é em termos defensivos nosso início de pressão no tiro de meta adversário, bloco médio, bloco baixo, temos posicionamentos definidos e comportamentos que temos. Em termos ofensivos também, nossa construção desde o tiro de meta quando o adversário coloca linha de pressão a um, a dois. Portanto, há muitos comportamentos a serem trabalhados".

Elogios ao talento do time. "Estou muito feliz, orgulhoso, mas foi um pequeno passo de um longo caminho. Não é em dois dias que se constrói uma equipe. Mas sempre digo: essa equipe é talento que nunca mais acaba, mas há uma coisa que eles precisam fazer sempre que é competir. Se nós competirmos, o talento acaba por resolver jogos e aqui tem muita gente que pode resolver jogos".

Confira outras respostas de António Oliveira em sua primeira entrevista coletiva

Experientes

Maycon, Fagner, Cássio... Fagner faz um jogo interessante e sofre o pênalti. Maycon já era no nosso plano o primeiro batedor, o importante não é quem bate. Pedi que fossem aqueles moleques que gostavam de ser jogadores do Corinthians, sem limites, sem medos e com uma coragem enorme. Yuri voltou a marcar. Cássio sempre que foi necessário com intervenções de grande qualidade. Este é o caminho. Jogadores comprometidos, solidários, que estão imbuídos em um espírito e uma causa de que se chama Corinthians.

Rojas

Todos os jogadores são importantes e determinantes na nossa forma de jogar e tem a minha confiança total. Na minha opinião, todos os grandes jogadores têm espaço. Nesse caso, repare que os dois acabaram jogando juntos, tanto o Matías quanto o Rodrigo. Jogadores de grande talento. Não é necessário ter a ansiedade de marcar porque o gol vai surgir com naturalidade. Muitas vezes costumo dizer que não é só aquele que marca, muitas vezes quem nem toca na bola pode ter um movimento determinante para contribuir.

Dois centroavantes

As dinâmicas que se criam são de acordo com o movimento e as relações entre lateral-meia-extremo é que dão a relação entre apoio e profundidade. Pedro garantiu a profundidade e o Yuri fez bem isso pelo lado esquerdo, mas sempre com médio baixa pela situação de jogo, mantendo sempre a largura da área e profundidade da lateral com o Fagner e o Pedro marcando para garantir o afundamento da linha do adversário. Mas isso são dinâmicas que criamos em dois dias. Só com a repetição, acredito muito na repetição para consolidar e aperfeiçoar nossa forma de jogar. Corinthians tem essa valência, tem jogadores de muita qualidade e quanto mais qualidade tivermos, melhor execução terá a forma de jogar.

Beijos

Felizmente tenho minha família aqui comigo e é meu alicerce. Minha esposa, meus filhos, minha sogra, meus pais, minha irmã, minhas sobrinhas. Minha profissão gera muito minha ausência. Minha mulher é pai e mãe ao mesmo tempo e neste momento nós queremos partilhar com eles. São muito importantes na minha vida. Custa muito não estar presente na vida deles e ver o crescimento dos meus filhos.

Caetano e esquema

Caetano jogou como lateral, mas a dinâmicas de construção para esse jogo foi de lateral baixo do lado esquerdo e lateral alto do lado direito. Mas também foi em uma perspectiva de dar dimensão física ao jogo com a inclusão do Raul. Aumentamos um pouco a estatura também. Caetano desempenhou bem a tarefa e o Hugo também quando entrou, confio imensamente e o treinador pode ter essa facilidade de escolher um ou outro de acordo com características diferentes.

Wesley

Jogar com as características dos jogadores. Fagner foi quem deu largura pela direita. Essa garantia de construção a três com Caetano dá essa projeção e largura ao Wesley, que gosta de receber jogo na largura e ir para o um contra um. Na segunda parte começaram a construir com laterais baixos, mas são dinâmicas que daqui um ou dois meses quase não vai precisar do treinador para definir aos gritos, vai ser de acordo com o comportamento do adversário.

Emoção

Emoção muito grande estar nessa cadeira de sonho. Acabo de concretizar o primeiro jogo a serviço desse colosso do futebol mundial, portanto não dá para fugir a isso.

Yuri Alberto

Yuri é um grande jogador de futebol, sou um fanzaço do Yuri. Não é por isso que ele vai jogar sempre, joga quem tiver rendimento, mas o Yuri é um jogador de grande qualidade, qualquer equipe no mundo gostaria de tê-lo. Vamos resgatar o Yuri e trazê-lo pra gente. É um menino fantástico, determinante que pode a qualquer momento decidir um jogo. Jogador muito comprometido com a fase defensiva, muito inteligente naquilo que são os movimentos entre apoio e profundidade. Hoje foi feliz, merece ser feliz e vai continuar a ser feliz. Como o Cássio que é um jogador histórico, que já deu muitas alegrias, hoje já nos deu, foi importante sempre que chamado e é assim que os grandes goleiros são. Merece nosso respeito, nosso carinho. Fagner sofre o pênalti, fez um jogo interessante, jogador comprometido, Maycon também. São jogadores de grande qualidade que vão continuar a ajudar o Corinthians.

Vitor Pereira

Ainda não liguei. Quase não tive tempo para dormir durante essas 72h. Tem sido bastante intenso, trabalhoso com preparação da equipe, do adversário e da estratégia. Tenho muito respeito pelo Vitor, admiro, e sei que é recíproco. Fez um belo trabalho aqui e espero ter a mesma felicidade.