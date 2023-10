Vinicius Jr. exalta Bellingham e desconversa sobre Bola de Ouro: "Quero virar uma lenda do Real"

O Real Madrid venceu o Braga, nesta terça-feira, com mais uma grande atuação de Jude Bellingham. O meia inglês foi o autor de segundo gol na vitória por 2 a 1, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Responsável pelas assistências merengues, o brasileiro Vinicius Junior exaltou o companheiro, que anotou o 11º tento em 12 jogos na temporada.

"[O início do Bellingham] mpressiona porque chegar e jogar no Real Madrid é muito difícil. E ele chegou, com toda a confiança, e está se dando muito bem. Que ele possa seguir fazendo muitos gols para nos ajudar ainda mais na temporada. Temos que seguir assim para ganhar grandes coisas", disse em entrevista à TNT Sports Brasil.

"Ele é um pouco tímido, mas sempre está com a gente, com os brasileiros. Está feliz aqui, e é importante ter um grupo unido para que em momentos como no jogo de hoje, em que todos têm que defender, fazemos todo mundo juntos e com muita alegria", completou o atacante.

Vinicius declara não saber quem ganhará a próxima Bola de Ouro

Além disso, o atacante da Seleção Brasileira desconversou sobre a possibilidade de ganhar uma Bola de Ouro na carreira. Ele também afirmou não saber quem será o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2022/23, que tem cerimônia prevista para o próximo dia 30.

"Não sei [quem vai ganhar a Bola de Ouro esse ano], porque as votações são sempre muito difíceis de prever. Mas, que vença quem jogou melhor e que eles [Haaland e Messi, considerados favoritos ao prêmio] possam desfrutar muito do prêmio", declarou.

"Me imagino ganhando muitas Champions, como o Luka Modric ganhou... Marcelo, Karim [Benzema], Casemiro, grandes jogadores que são lendas desse clube, e eu quero virar uma delas como eles", finalizou Vini Jr.

Com o resultado desta tarde, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento na competição continental. Dessa forma, lidera o Grupo C, com nove pontos em três partidas.

Na próxima rodada, portanto, Real Madrid e Braga voltam a se enfrentar. Desta vez, o embate acontece na capital espanhola. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília) do dia 8 de novembro (quarta-feira), no gramado do Santiago Bernabéu.

Antes disso, porém, o time treinado por Carlo Ancelotti tem uma outra preocupação. Pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona fazem clássico no próximo sábado (28), às 11h15, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.