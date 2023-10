Santos tem segunda pior defesa do segundo turno do Brasileirão; veja números

No último domingo, a defesa santista teve outra partida abaixo do esperado e perdeu de 7 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. O Peixe é o segundo time que mais sofreu gols no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Em nove jogos, o Alvinegro Praiano levou 21 tentos, ficando apenas atrás do Coritiba, com 23. Fluminense (16), América-MG (15) e Grêmio (13) fecham o top cinco negativo.

Considerado todo o torneio de pontos corridos, o Santos tem a terceira pior defesa. A liderança no quesito permanece com Coxa (59), com o Coelho (57) na segunda colocação.

Final de jogo. O Santos é derrotado no Beira-Rio. pic.twitter.com/3dqFD3y0lI ? Santos FC (@SantosFC) October 22, 2023

Por conta do baixo desempenho defensivo, o Peixe tem um saldo de gols muito abaixo dos demais, com -21. Em uma disputa tão equilibrada, o critério - o segundo atrás apenas de número de vitórias - será fundamental para decidir aqueles que permanecerão na elite do futebol brasileiro.

Com 30 pontos, o Santos está na 18ª colocação, com um ponto a menos que o Goiás, primeiro clube fora do Z4. Na próxima rodada, os comandados de Marcelo Fernandes encaram o Coritiba, nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.