Ídolo do Botafogo, ex-goleiro Jefferson pede que torcida apoie elenco

Um dos últimos ídolos do Botafogo, o ex-goleiro Jefferson usou as redes sociais para manifestar apoio ao atual elenco. O ex-jogador, que se aposentou em 2018, pediu que a torcida dê respaldo ao grupo que lidera o Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Bragantino.

O jogador agradeceu pelo constante apoio que tem recebido sempre que encontra botafoguenses nas ruas e nos estádios. E usou este prestígio para demonstrar respeito ao plantel que hoje defende as cores do time alvinegro.

Jefferson defendeu o Botafogo entre os anos de 2003 e 2005 e, depois, entre 2009 e 2018. Pelo clube, conquistou os títulos estaduais de 2010, 2013 e 2018.

Confira a mensagem publicada pelo ex-goleiro:

"É realmente emocionante sentir o carinho e o apoio de cada torcedor do Botafogo, pedindo para que eu esteja no elenco do clube e viva esse momento com a equipe. Receber tanto amor e incentivo é algo que aquece o coração e me faz lembrar de todos os momentos especiais que compartilhamos ao longo dos anos. Cada grito de 'volta, ídolo' e as mensagens de apoio são verdadeiramente maravilhosos.

Entretanto, é importante lembrar que o momento atual é dos jogadores, da equipe técnica e da administração que estão trabalhando arduamente para levar o Botafogo de volta ao topo do futebol. Eles são os verdadeiros heróis nesse momento, dedicando-se incansavelmente em prol do clube que amamos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jefferson Goleiro (@j1jefferson)

O Botafogo sempre teve uma base de torcedores apaixonados e fiéis e isso é uma parte essencial para tornar o clube tão especial. No entanto, agora é o momento de apoiar a equipe atual, de dar a eles nosso carinho e incentivo e confiar que eles estão fazendo o seu melhor para trazer alegria e sucesso para todos nós.

Não posso deixar de expressar o quanto estou grato por todo o apoio e amor que recebo dos torcedores do Botafogo. É algo que guardarei no coração para sempre. Mas, neste momento, vamos todos juntos apoiar a equipe, dar o nosso melhor como torcedores e celebrar os sucessos que eles conquistaram. O Botafogo é maior que qualquer indivíduo e, juntos, vamos construir um futuro brilhante para o nosso amado clube", escreveu Jefferson no Instagram.