Fluminense x Goiás: veja informações, prováveis escalações e onde assistir pelo Brasileirão

Somando quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta reencontrar o caminho do sucesso nesta quarta-feira, quando enfrenta o Goiás. As duas equipes duelam às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 29ª rodada.

A partida será transmitida através dos canais fechados SporTV e Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do confronto lance a lance pela Gazeta Esportiva.

O Tricolor, após a derrota de 1 a 0 para o Bragantino, estacionou nos 42 pontos, despencando para a nona posição. Se os cariocas planejam voltar a encostar na zona de classificação para a Copa Libertadores, os goianos têm planos bem mais modestos. Com 31 pontos, deixaram a zona de rebaixamento após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá. Mas é preciso se cuidar, pois a distância para o Vasco, que abre o Z4, é de um ponto.

Goleiros na preparação para a partida de amanhã?? pic.twitter.com/ThYJzEmiwg ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 24, 2023

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, não acredita que a decisão da Libertadores, em 4 de novembro, contra o Boca Juniors, esteja mexendo com o grupo. Mas mesmo assim quer ver menos erros em campo.

"Contra o Bragantino tomamos um gol em lance que poderia ter sido evitado. Por isso é importante seguirmos com o nível de concentração em alta", disse ele.

O Fluminense conta com reforços para este jogo. O zagueiro Felipe Melo, o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Thiago Santos e o meia Lima ficam à disposição após cumprirem suspensão diante do Bragantino. Mas com a proximidade da final da Copa Libertadores, o time só vai ser definido minutos antes do confronto.

Pelo lado do Goiás, o técnico Armando Evangelista planeja um bom resultado no Rio e aposta

"Vamos para mais um jogo fora de casa com a necessidade de sermos competitivos, o que temos conseguido na maior parte dos jogos. Por isso estou confiante que podemos buscar algo se mantivermos esse nível de entrega", disse ele.

Para este jogo o treinador do Goiás deve promover uma alteração na equipe. O volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão diante do Cuiabá, reaparece e deve ocupar a vaga de Higor Meritão, que vai ficar como opção no banco.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X GOIÁS

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)



Data: 25 de outubro de 2023 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Maira Mastella Moreira (RS)



VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André, Lima, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso; Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

GOIÁS: Tadeu, Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Willian Oliveira e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Julián Palácios



Técnico: Armando Evangelista