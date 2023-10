Milly Lacombe DETONA Cássio e quer vê-lo fora do Timão: 'ídolo, nunca mais'

Cassio Ramos, o lendário goleiro do Corinthians, considerado por muitos o maior da história do clube, enfrenta agora um dilema que envolve sua permanência ou saída do time. A colunista Milly Lacombe, em uma análise publicada no UOL, destaca a trajetória de uma década repleta de glórias e conquistas, propondo a merecida homenagem a um jogador que marcou época debaixo das traves corintianas.

Apesar de reconhecer a habilidade excepcional de Cassio, a colunista aponta para a necessidade de compreender que a idade e as limitações físicas podem estar impactando seu desempenho, especialmente em lances com bolas altas. Milly Lacombe destaca a presença de Carlos Miguel como reserva, um atleta com características marcantes, como estatura imponente de 2,03m, habilidade técnica refinada e potencial para um futuro brilhante.

A coluna também aborda a questão da preservação do ídolo e a complexidade emocional que envolve a despedida de um jogador tão emblemático. Milly Lacombe compartilha sua perspectiva pessoal, mencionando momentos que influenciaram sua visão sobre Cassio, como sua participação na defesa de Cuca e suas declarações polêmicas em relação à manifestação das mulheres no futebol.

"É difícil perder um ídolo, ou vê-lo muito de perto, mas é parte do amadurecimento também. Cassio sempre será craque e protagonista de conquistas inéditas. Ídolo, a menos que venha a público se desculpar por tanta babaquice machista, nunca mais", diz o texto