Arrascaeta admite temporada frustrante do Flamengo: 'Exige resultados'

Mesmo depois de vencer o clássico contra o Vasco e voltar a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, o meia Giorgian De Arrascaeta admitiu que a temporada do Flamengo foi abaixo das expectativas, em entrevista ao portal uruguaio 100% Deporte.

O que aconteceu

Arrascaeta afirmou na entrevista que o Flamengo tinha o objetivo de chegar, pelo menos, à final da Libertadores. O time foi eliminado pelo Olimpia nas oitavas de final do torneio.

A falta de conquistas na temporada também acentuou o problema. Pela primeira vez desde que chegou no clube, Arrascaeta pode terminar o ano sem levantar uma taça.

O ano foi frustrante, porque tínhamos a ambição de ser finalistas da Libertadores e jogar a decisão com a nossa torcida. Infelizmente não conseguimos. Conquistamos coisas muito importantes nos últimos anos, mas somos cobrados a jogar melhor. O Flamengo exige resultados melhores a cada ano.

Giorgian De Arrascaeta

Porém, o meio-campista uruguaio projetou a nova fase do Flamengo sob o comando de Tite. Ele comentou que a vitória sobre o Vasco trouxe mais confiança para a equipe e ao treinador.

O camisa 14 também falou sobre o próximo compromisso dos rubro-negros no Brasileirão, diante do Grêmio, pela 29ª rodada. Segundo o meia, a ausência de Luis Suárez será bastante importante para o Fla.

Sabemos que é difícil, temos 10 jogos pela frente e estamos nove pontos atrás do Botafogo. Ontem foi um clássico especial para a estreia do Tite. Essa vitória trouxe mais confiança para a equipe e conseguimos mostrar outra cara. O Tite é espetacular e tem uma comissão fantástica. Fez grandes trabalhos no Corinthians e na seleção brasileira. Podemos ter vantagens, porque ele sabe muito. Agora estamos de olho no Grêmio. Acho que o Suárez está suspenso e é um alívio, ele sempre complica as coisas para nós.

Arrascaeta

Arrascaeta marcou 8 gols e deu 11 assistências em 44 jogos pelo Flamengo, durante o ano de 2023.